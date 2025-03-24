Зверев вышел в четвертый круг «мастерса» в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл австралийца Джордана Томпсона в третьем круге «мастерса» в Майами — 7:5, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 28 минут.

2-я ракетка мира Зверев 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету 37-й ракетки мира Томпсона 11 эйсов, ни одной двойной и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В четвертом круге Зверев встретится с победителем пары Артур Филс (Франция, 17) — Фрэнсис Тиафо (США, 16).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 6:4

Адам Уолтон (Австралия, LL) — Коулман Вонг (Гонконг, WC) — 7:6 (8:6), 4:6, 6:4

Томаш Махач (Чехия, 20) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:1), 6:3