Зверев стартовал с победы на турнире в Майами
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Джейкоба Фернли во втором круге турнира в Майами — 6:2, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 14 минут.
В следующем круге немец встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 28).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 1) — Джейкоб Фернли (Великобритания, Q) — 6:2, 6:4
Адам Уолтон (Австралия, LL) — Лучано Дардери (Италия) — 6:4, 6:4
