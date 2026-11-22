Зверев: «Честь Медведеву. Он провел фантастический Итоговый турнир и фантастический сезон»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине (Италия).

Зверев выиграл со счетом 7:6 (7:0), 6:4.

«Я находил пути к победе, даже когда играл не лучшим образом на задней линии. Я все равно находил способы. Я очень доволен тем, как подавал сегодня. Мне показалось, что брейк-поинтов было немного, потому что мы оба подавали невероятно. Честь Медведеву. Он провел фантастический турнир и фантастический сезон», — сказал 29-летний немец в интервью на корте.

Российский теннисист занимает 5-е место в мировом рейтинге, немецкий — 1-е.