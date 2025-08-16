Теннис
16 августа, 03:33

Зверев обыграл Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 17 минут. 28-летний немец подал 5 раз навылет, допутил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 1).

В полуфинале Зверев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее победил россиянина Андрея Рублева.

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:2, 6:2

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Бен Шелтон
