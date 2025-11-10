Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

10 ноября, 00:24

Зверев победил Шелтона в матче Итогового турнира-2025

Павел Лопатко

Немецкий теннисист Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в матче группового этапа Итогового турнира ATP-2025 — 6:3, 7:6 (8:6).

28-летний Зверев сделал 5 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его 23-летнего соперника 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 0).

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 7:6 (8:6)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Бен Шелтон
Читайте также
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Алькарас — о трехсетовике с Фритцем: «После победы я испытал настоящее облегчение»
Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Черемисин57

    Браво, Зверев! Ставил на американца, думал что молодость победит!! Но победил более опытный теннисист Зверев, правда этой победе поспособствовал сам понторез из США!!! Звереву осталось победить Феликса и он в полуфинале! Успеха ему в этом матче!!

    10.11.2025

  • Каша из топора

    Что и где построил Даня, тебе не известно. А вот ты ведёшь деструктивную деятельность на этом сайте, а мог бы заняться чем-то более полезным. Ломать не строить. Между делом, деструктив почему-то не направлен против Зверева...

    10.11.2025

  • _Mike N_

    Рафа, в отличии от идиото из Монако Дани, живет на Родине - в Испании, где построил свою теннисную академию. Он много раз упоминал, что ему предлагали жительство в Монако, но он предпочел жить дома, платить налоги, зато в окружении родных и друзей, чего не скажешь о Дане, который не был в России лет 5 и ничего там не построил !

    10.11.2025

  • hant64

    Эх, Беня, Беня - три сетбола, и все бездарно запорол. А там третий сет - и, как знать, потянул бы Зверев его? Играл-то Шелтон неплохо, но...

    10.11.2025

  • capitan76

    Идиото - это тот, кто брызгает желчью из-за "жителя Монако")) Это просто зависть)) Кстати, у Рафы "глистов" не наблюдал?

    10.11.2025

  • _Mike N_

    А вэто время идиото из Монако Даня загорает у себя дома и борется с глистами перед новым сезоном !:laughing::laughing::laughing:

    10.11.2025

    • Алькарас обыграл Де Минаура в первом матче на Итоговом турнире-2025

    Зверев — о Шелтоне: «Он невероятно агрессивный игрок. Возможно, один из самых агрессивных в мире»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости