Зверев победил Шелтона в матче Итогового турнира-2025

Немецкий теннисист Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в матче группового этапа Итогового турнира ATP-2025 — 6:3, 7:6 (8:6).

28-летний Зверев сделал 5 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его 23-летнего соперника 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 0).

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 7:6 (8:6)