Россиянин Андрей Рублев и Александр Зверев из Германии встретятся в матче группового раунда Итогового турнира ATP в понедельник, 11 ноября. Начало игры — не ранее 22.30 по московскому времени.

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Турнир с участием восьми лидеров чемпионской гонки ATP проходит в Турине на харде. Рублев и Зверев попали в группу с Карлосом Алькарасом и Каспером Руудом.

Рублев является девятой ракеткой мира, а Зверев — второй. На итоговом турнире ATP 2023 года Александр обыграл Андрея, оба теннисиста не вышли в плей-офф.