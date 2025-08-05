Александр Зверев и Алексей Попырин сыграют в 1/4 финала турнира в Торонто 4 августа

Немецкий теннисист Александр Зверев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным в 1/4 финала турнира ATP в Торонто (Канада) в ночь на вторник, 5 августа. Начало — после 2.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Зверев — Попырин с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Зверев — Попырин можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Зверев — третья ракетка мира. На предыдущей стадии турнира Александр обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (6:4, 1:0 — отказ от продолжения встречи).

26-летний Попырин занимает 26-е место в рейтинге ATP. В матче четвертого круга Алексей выиграл у датчанина Хольгера Руне (4:6, 6:2, 6:3).