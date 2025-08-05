Зверев переиграл Попырина в четвертьфинале турнира в Торонто

Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл у австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира в Торонто — 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 44 минуты. 28-летний немец подал 12 раз навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 11 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

Следующий соперник Зверева определится в матче Карен Хачанов (Россия, 11) — Алекс Микельсен (США, 26).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 1) — Алексей Попырин (Австралия, 18) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:3