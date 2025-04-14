Зверев с победы стартовал на турнире в Мюнхене
3-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Мюнхене.
В стартовом матче 27-летний спортсмен за 1 час 22 минуты обыграл француза Александра Мюллера — 6:4, 6:1. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде немец сыграет против победителя пары Цен Чуньсинь (Тайвань, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 2 500 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 1) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:1
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