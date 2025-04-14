Зверев с победы стартовал на турнире в Мюнхене

3-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Мюнхене.

В стартовом матче 27-летний спортсмен за 1 час 22 минуты обыграл француза Александра Мюллера — 6:4, 6:1. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде немец сыграет против победителя пары Цен Чуньсинь (Тайвань, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 2 500 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:1