Шевченко проиграл де Йонгу на старте турнира в Риме
Казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу в первом круге турнира в Риме — 2:6, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 25 минут. Во втором круге соперником де Йонга станет испанец Алехандро Давидович Фокина.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — Александр Шевченко (Казахстан, Q) — 6:2, 6:4
