Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 05:00

Александр Шевченко — Якуб Меншик: смотреть матч мастерса в Шанхае онлайн

Александр Шевченко сыграет с Якубом Меншиком в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Шевченко.
Фото Reuters

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет с чехом Якубом Меншиком в третьем круге «мастерса» в Шанхае 7 октября. Ориентировочное время начала — после 05.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Шевченко — Меншик с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

23-летний Шевченко — 56-ая ракетка мира. 19-летний Меншик занимает 66-е место в рейтинге ATP.

На «тысячнике» в Китае казахстанский теннисист прошел по сетке Франсиско Черундоло и Рамкумара Раманатхана. Представитель Чехии был сильнее Андрея Рублева и Педро Мартинеса.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

Теннис
Александр Шевченко
Читайте также
Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке
Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025 года
В России начался рост цен на красную икру
Трусова подстриглась под каре
В ООН предупредили о возможности появления в странах Южной Европы пустынных зон
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Популярное видео
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости