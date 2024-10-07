Александр Шевченко сыграет с Якубом Меншиком в третьем круге «мастерса» в Шанхае

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет с чехом Якубом Меншиком в третьем круге «мастерса» в Шанхае 7 октября. Ориентировочное время начала — после 05.00 по московскому времени.

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23-летний Шевченко — 56-ая ракетка мира. 19-летний Меншик занимает 66-е место в рейтинге ATP.

На «тысячнике» в Китае казахстанский теннисист прошел по сетке Франсиско Черундоло и Рамкумара Раманатхана. Представитель Чехии был сильнее Андрея Рублева и Педро Мартинеса.

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