Шевченко о дебюте в топ-100: «Было несколько трудных недель, и кажется нереальным, что я справился»

Российский теннисист Александр Шевченко высказался о дебюте в топ-100 рейтинга ATP.

«В детстве всегда мечтал попасть в топ-100. После «челленджера» в Финиксе я понимал, что почти это сделал, но все ребята играли так хорошо и мешали мне попасть в основную сетку «Ролан Гаррос». Было несколько трудных недель, и теперь кажется нереальным, что я справился», — приводит слова Шевченко сайт ATP.

22-летний россиянин поднялся в рейтинге после победы на «челленджере» в Мадриде. За счет этого результата Шевченко, скорее всего, сыграет в основе «Ролан Гаррос».