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23 июля 2025, 14:00

Александр Шевченко — Мартон Фучович: трансляция матча турнира ATP в Китцбюэле

Александр Шевченко и Мартон Фучович сыграют во втором круге турнира в Китцбюэле 23 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Казахстанский теннисист Александр Шевченко сыграет с венгром Мартоном Фучовичем во втором круге турнира ATP в Китцбюэле (Австрия) в среду, 23 июля. Начало — после 15.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Шевченко — Фучович с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Шевченко — Фучович можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

24-летний Шевченко — 110-я ракетка мира, в первом круге Александр обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана (2:6, 6:3, 6:4).

33-летний Фучович занимает 91-е место в рейтинге ATP, на старте турнира Мартон выиграл у австрийца Йоэля Шверцлера (6:2, 2:6, 6:3).

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Теннис
Александр Шевченко
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