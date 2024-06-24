Шевченко вышел во второй круг турнира на Мальорке
Представляющий Казахстан Александр Шевченко победил француза Констана Лестьенна в первом круге турнира на Мальорке — 7:5, 7:6 (7:5).
Матч длился 1 час 42 минуты.
Соперником 58-й ракетки мира во втором круге станет 24-я ракетка мира чилиец Алехандро Табило.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 932 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Шевченко (Казахстан) — Констан Лестьенн (Франция, Q) — 7:5, 7:6 (7:5)
Фабио Фоньини (Италия, WC) — Гейс Брауэр (Нидерланды, LL) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
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