Теннисист Шевченко вышел во второй круг турнира в Чэнду
Казахстанский теннисист Александр Шевченко победил француза Гаэля Монфиса в первом круге турнира в Чэнду — 6:7 (3:7), 6:3, 1:0 (отказ).
24-летний Шевченко сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету 39-летнего Монфиса 3 эйса, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге Шевченко сыграет с другим французом — Джованни Мпетши Перрикаром.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 190 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Шевченко (Казахстан) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:7 (3:7), 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока
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