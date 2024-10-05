Шевченко и Черундоло встретятся в матче «мастерса» в Шанхае

Представляющий Казахстан Александр Шевченко и аргентинец Франсиско Черундоло встретятся в матче «мастерса» в Шанхае в субботу, 5 октября. Игра начнется не ранее 7.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Шевченко — Черундоло с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Шевченко находится на 58-м месте в рейтинге ATP. В предыдущем раунде турнира в Шанхае бывший россиянин победил Рамкумара Раманатана из Индии со счетом 6:1, 7:6 (7:3). Черундоло, являющийся 31-й ракеткой мира, во второй круг автоматически.

В феврале Черундоло победил Шевченко, отказавшегося продолжать встречу во втором сете.