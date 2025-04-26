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Умбер вылетел во втором круге от Мюллера на турнире в Мадриде

Сергей Ярошенко
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Французский теннисист Уго Умбер уступил соотечественнику Александру Мюллеру во втором круге турнира в Мадриде — 6:2, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).

Встреча продлилась 2 часа 32 минуты.

На счету Умбера 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 7. Мюллер сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 7.

В третьем круге 28-летний Мюллер встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Лучано Дардери (Италия).

Теннис
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