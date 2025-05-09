Циципас вышел в третий круг «мастерса» в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу 19-й ракетки мира.

В третьем раунде «мастерса» Циципас сыграет против еще одного представителя Франции — Артюра Фиса.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 18) — Александр Мюллер (Франция) — 6:2, 7:6 (7:3)