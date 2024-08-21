Котов победил Мюллера и вышел в третий круг турнира в Уинстон-Салеме
Российский теннисист Павел Котов вышел в третий круг турнира ATP в Уинстон-Салеме (США).
Во втором круге спортсмен победил француза Александра Мюллера в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:2.
Соперником Котова в третьем круге станет американец Закари Свайда.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 779 780 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Павел Котов (Россия, 15) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 5:7, 6:2
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