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1 декабря 2025, 12:15

Александр Медведев: «Уверен, что у Даниила Медведева будет новый победный сезон»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор North Palmyra Trophies Александр Медведев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями о матчах командного выставочного турнира 2025 года, который прошел в Санкт-Петербурге 29-30 ноября.

— Какой ваш любимый матч на этом турнире?

— Мне понравились несколько. Это матчи Медведева, Хачанова и Бублика. Все они — теннисисты разного стиля, но большие мастера, находящиеся на пике формы. Уверен: то вдохновение, которое они здесь проявили и получили, поможет им отлично выступить в следующем сезоне.

— Как вы считаете, есть ли перспектива у ребят — например, у Медведева — вернуться в топ-5?

— Я уверен, что у Даниила будет новый победный сезон.

2025 год Медведев закончил на 13-м месте в рейтинге ATP.

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