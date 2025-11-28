Александр Медведев признался, что хотел бы пригласить Синнера на турнир в Санкт-Петербурге

Генеральный директор международного теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ», какого игрока он бы хотел позвать на турнир в Санкт-Петербург.

«Не все помнят, но Янник Синнер начинал у нас на St. Petersburg Open, когда ему выдавали wild card, и была договоренность, что он обязательно к нам приедет. Время пришло, пора приезжать. Правда, нужно будет, чтобы все остальные теннисисты поддержали его приезд», — подчеркнул Медведев.

В этом году на North Palmyra Trophie сыграют Даниил Медведев, Александр Бублик, Карен Хачанов и Таллон Грикспор.