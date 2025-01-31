Рублев сыграет с Ковачевичем в полуфинале турнира в Монпелье
Американский теннисист Александр Ковачевич обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвертьфинале турнира ATP 250 в Монпелье.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.
В 1/2 финала турнира 102-я ракетка мира Ковачевич сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Occitanie
Призовой фонд 596 035 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Ковачевич (США, Q) — Александр Бублик (Казахстан, 4) — 6:3, 6:2
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