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Сегодня, 23:08

Рублев сыграет с Ковачевичем в полуфинале турнира в Монпелье

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский теннисист Александр Ковачевич обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвертьфинале турнира ATP 250 в Монпелье.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

В 1/2 финала турнира 102-я ракетка мира Ковачевич сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Occitanie

Призовой фонд 596 035 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Ковачевич (США, Q) — Александр Бублик (Казахстан, 4) — 6:3, 6:2

Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев
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