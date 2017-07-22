Александр Долгополов: "Я расслабился и ни о чем не думал, потому что безнадежно проигрывал"

Украинский теннисист Александр Долгополов после победы над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде (7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:2)) признался, что по ходу игры его беспокоила нога. Он добавил, что ни о чем не думал, так как безнадежно проигрывал. В полуфинале Долгополов сыграет с еще одним россиянином – Андреем Кузнецовым.

– Соперник вел 3:0 в третьем сете с двойным брейк-пойнтом и меня немного беспокоила нога, но после того как я взял перерыв у меня пошла игра. Мне сразу удалось взять подачу соперника, – приводит слова Долгополова официальный сайт АТР. – Я просто играл в свою игру, расслабился, ни о чем не думал, потому что безнадежно проигрывал. Я не был слишком зол на себя и просто играл в свою игру.