Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Штутгарте.

Во втором круге 11-я ракетка мира победил немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 77-е место в рейтинге ATP, со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2. Матч длился 1 час 43 минуты.

Бублик проиграл Штруффу в своем последнем матче в одиночном разряде — в первом круге «Ролан Гаррос».

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Бублик встретится с французом Джованни Мпеши-Перрикаром.