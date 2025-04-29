Александр Бублик и Якуб Меншик встретятся в матче турнира в Мадриде

Александр Бублик из Казахстана и Якуб Меншик из Чехии встретятся в матче четвертого круга турнира ATP в Мадриде во вторник, 29 апреля. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Бублик — Меншик с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Результаты игр турнира в Мадриде можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На пути к четвертому кругу Бублик победил Алекса Микельсена, Алексея Попырина и Андрея Рублева, а Меншик — Итана Куинна и Бена Шелтона.

В мировом рейтинге ATP Александр занимает 75-е место, Якуб — 23-е.