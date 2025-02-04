Александр Бублик сыграет с Якубом Меншиком в первом круге турнира в Роттердаме 4 февраля

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с чехом Якубом Меншиком в первом круге турнира в Роттердаме во вторник, 4 февраля. Ориентировочное время начала — в 16.00 по московскому времени.

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27-летний Бублик — 49-я ракетка мира. 19-летний Меншик занимает 47-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Роттердаме стартовал 3 февраля и завершится 9 февраля. Действующий победитель хардового турнира ATP 500 в Нидерландах — итальянский теннисист Янник Синнер.

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