Александр Бублик вышел в финал теннисного турнира в Монпелье

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в финал теннисного турнира в Монпелье. В полуфинале он в двух сетах победил Филипа Краиновича из Сербии.

Второй финалист турнира во Франции определится в матче между Александром Зверевым (Германия) и Микаэлем Имером (Швеция)

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 427 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Бублик (Казахстан, 6) — Филип Краинович (Сербия, 5) — 6:4, 6:2