Александр Бублик вышел в финал теннисного турнира в Монпелье
Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в финал теннисного турнира в Монпелье. В полуфинале он в двух сетах победил Филипа Краиновича из Сербии.
Второй финалист турнира во Франции определится в матче между Александром Зверевым (Германия) и Микаэлем Имером (Швеция)
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 427 645 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Бублик (Казахстан, 6) — Филип Краинович (Сербия, 5) — 6:4, 6:2
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