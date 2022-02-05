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Сегодня, 18:23

Александр Бублик вышел в финал теннисного турнира в Монпелье

Иван Шитик
Корреспондент

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в финал теннисного турнира в Монпелье. В полуфинале он в двух сетах победил Филипа Краиновича из Сербии.

Второй финалист турнира во Франции определится в матче между Александром Зверевым (Германия) и Микаэлем Имером (Швеция)

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 427 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Бублик (Казахстан, 6) — Филип Краинович (Сербия, 5) — 6:4, 6:2

Александр Бублик
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