Александр Бублик — Тиаго Агустин Тиранте: трансляция матча турнира ATP в Китцбюэле

Александр Бублик и Тиаго Агустин Тиранте сыграют во втором круге турнира в Китцбюэле 23 июля

Казахстанский теннисист Александр Бублик сыграет с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте во втором круге турнира в Китцбюэле (Австрия) в среду, 23 июля. Начало — после 15.00 по московскому времени.

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Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Бублик — Тиранте можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Бублик — 30-я ракетка мира. Александр стартует в Китцбюэле со второго круга.

24-летний Тиранте занимает 130-е место в рейтинге ATP, в первом круге Тьяго Агустин выиграл у португальца Жайме Фарии (6:2, 6:2).