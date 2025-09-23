Бублик стал третьим теннисистом с 2019 года, выигравшим титулы на всех покрытиях за один сезон

Представляющий Казахстан Александр Бублик победил француза Валентина Ройе в финале турнира серии ATP 250 в Ханчжоу — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Для 28-летнего теннисиста это четвертый титул ATP в этом сезоне.

По информации пресс-службы тура, он стал третьим теннисистом с 2019 года, который выиграл турниры на всех покрытиях за один сезон. Ранее такой результат показали серб Новак Джокович (в 2019, 2021 и 2022 году) и испанец Карлос Алькарас (с 2023 по 2025-й).

В этом году Бублик также выиграл турнир на траве в Галле и на грунте — в Гштааде и Китцбюэле.