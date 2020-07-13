Представитель Казахстана Александр Бублик отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева на выставочном турнире в Кицбюэле (Австрия). В финале он победил местного теннисиста Доминика Тима.

— Андрей, тебе не надоело выигрывать? — спросил в Instagram Бублик.

Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2020 году он выиграл два турнира.

Александр Бублик: «Ненавижу теннис от всего сердца. Я играю только ради денег»