Александр Бублик — Рублеву: «Тебе не надоело выигрывать?»
04:45
Представитель Казахстана Александр Бублик отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева на выставочном турнире в Кицбюэле (Австрия). В финале он победил местного теннисиста Доминика Тима.
— Андрей, тебе не надоело выигрывать? — спросил в Instagram Бублик.
Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2020 году он выиграл два турнира.
Александр Бублик: «Ненавижу теннис от всего сердца. Я играю только ради денег»
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