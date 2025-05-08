Теннис
8 мая, 19:07

Сафиуллин в двух сетах проиграл Бублику и вылетел с «мастерса» в Риме

Алина Савинова
Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил представителю Казахстана Александру Бублику на старте турнира в Риме — 3:6, 6:7 (4:7).

Встреча длилась 1 час 38 минут. Сафиуллин один раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Бублик во втором круге сыграет против Каспера Рууда из Норвегии.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)

  • Gena34

    Походу заканчивать пора Ромке карьеру,что то совсем никак,всем подряд проигрывает,хотя бублик недавно и рублика обыгрывал,почти такого же никакущего.

    09.05.2025

  • А Х

    Нормально играя против такого полена и клоуна, как Бублик, проиграть невозможно, ибо соперники проигрывают ему только тогда, когда у них миллион невынужденных.

    08.05.2025

  • андрей андреев

    Дырку от Бублика получил. Что-то Сафиуллин совсем себя потерял

    08.05.2025

  • hant64

    Савинова, вылетел куда, в тёплые края?:grin: Наверное, не дождусь, когда вот такие дебильные словечки корры в СЭ перестанут применять.

    08.05.2025

