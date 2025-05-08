Сафиуллин в двух сетах проиграл Бублику и вылетел с «мастерса» в Риме

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил представителю Казахстана Александру Бублику на старте турнира в Риме — 3:6, 6:7 (4:7).

Встреча длилась 1 час 38 минут. Сафиуллин один раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Бублик во втором круге сыграет против Каспера Рууда из Норвегии.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)