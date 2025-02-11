Александр Бублик — Ришар Гаске: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Марселе
Александр Бублик сыграет с Ришаром Гаске в первом круге турнира в Буш-дю-Роне 11 февраля
Казахстанский теннисист Александр Бублик сыграет с французом Ришаром Гаске в первом круге турнира в Марселе во вторник, 11 февраля. Ориентировочное время начала — 15.30 по московскому времени.
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27-летний Бублик — 48-я ракетка мира. 38-летний Гаске занимает 128-е место в рейтинге ATP.
В истории очных противостояний соперники еще не встречались.
Турнир ATP 250 в Марселе 2025 стартовал 11 февраля и завершится 16 февраля.
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