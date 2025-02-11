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Александр Бублик — Ришар Гаске: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Марселе

Александр Бублик сыграет с Ришаром Гаске в первом круге турнира в Буш-дю-Роне 11 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Бублик.
Фото Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик сыграет с французом Ришаром Гаске в первом круге турнира в Марселе во вторник, 11 февраля. Ориентировочное время начала — 15.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Бублик — Гаске с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Бублик — 48-я ракетка мира. 38-летний Гаске занимает 128-е место в рейтинге ATP.

В истории очных противостояний соперники еще не встречались.

Турнир ATP 250 в Марселе 2025 стартовал 11 февраля и завершится 16 февраля.

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Теннис
Александр Бублик
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