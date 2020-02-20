Александр Бублик: «Мы, русские, все немного циничны»

Представитель Казахстана Александр Бублик рассказал о себе. Ранее он в порыве гнева негативно высказался о теннисе.

— Я не командный игрок, потому что воспитан как одиночка, — цитирует Бублика L'Equipe.?— Мне нравится играть за национальную команду, но если бы можно было, я бы приезжал не позднее, чем за день до матча.

Есть ли у меня цинизм? Это русская черта. Мы все немного циничны. Помню, как Даниил Медведев на US Open сказал настроенным против него трибунам, что он будет побеждать им назло. Мы, русские, жесткие.