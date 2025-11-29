Бублик — о турнире в Санкт-Петербурге: «Не имею морального права пропускать такое»

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свой приезд на международный командный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

«Мне не нужна дополнительная мотивация, чтобы приезжать в родной город, чтобы играть перед своими людьми, перед болельщиками, на глазах которых я вырос. Я прилетел буквально пару часов назад, даже находиться здесь — это возвращение в детство. Я вырос на этих кортах, я сыграл первый турнир ATP — это самые приятные воспоминания. Я просто не имею морального права пропускать такое», — отметил журналистам Бублик.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет в «КСК Арене» в Санкт-Петербурге 29-30 ноября.