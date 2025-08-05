Бублик — о приезде в Россию: «Решил немного поездить по стране. С радостью воспользовался возможностью»

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик поделился мнением о приезде в Россию.

— Решил немного поездить по стране. С радостью воспользовался возможностью.

— Что думаешь о сегодняшних активностях?

— Мне кажется, это здорово, когда игроки могут приехать и порадовать игрой, челленджами. Это для того, чтобы получить удовольствие.

— С чем ассоциируются «Лужники»?

— Я впервые в жизни здесь. Удивлен масштабом. Прекрасное место. Рад, что в стране есть такое прекрасное место.

— Сейчас в России сложная ситуация с кортами. Что бы ты сделал на месте частного тренера?

— Не знаю, не имею представления об этой кухне.