5 августа, 17:00

Бублик — о приезде в Россию: «Решил немного поездить по стране. С радостью воспользовался возможностью»

Микеле Антонов
Корреспондент

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик поделился мнением о приезде в Россию.

— Решил немного поездить по стране. С радостью воспользовался возможностью.

— Что думаешь о сегодняшних активностях?

— Мне кажется, это здорово, когда игроки могут приехать и порадовать игрой, челленджами. Это для того, чтобы получить удовольствие.

— С чем ассоциируются «Лужники»?

— Я впервые в жизни здесь. Удивлен масштабом. Прекрасное место. Рад, что в стране есть такое прекрасное место.

— Сейчас в России сложная ситуация с кортами. Что бы ты сделал на месте частного тренера?

— Не знаю, не имею представления об этой кухне.

Теннис
Александр Бублик
  • Sergey Sparker

    Это не Бублик, это дырка от бублика. Попутешествий по стране, желательно в плацкарте. Посмотри на М и Ж на ЖД станциях. Побеседуй с пенсионерами. Тьфу, придурок.

    05.08.2025

  • echo2011

    А Касаткина,подобно Фалькао,не приедет...

    05.08.2025

