5 августа, 17:15

Бублик — о рекорде Овечкина: «Величайшее достижение великого спортсмена»

Микеле Антонов
Корреспондент

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик прокомментировал снайперский рекорд хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ.

— Расскажи, как следил за рекордом Овечкина.

— Сам не слежу за хоккеем. Безусловно, следил за рекордом. Ажиотажа в туре не было, были свои дела, турниры. В теннисной раздевалке не было разговора. Но это величайшее достижение великого спортсмена.

— Как любишь проводить время в перелетах?

— Смотреть в окно и очень надеяться, что самолет не упадет. Для меня это огромнейший стресс. Стараюсь отвлекаться, — сказал Бублик.

В сезоне-2024/25 российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Овечкина 897 голов в регулярках.

