Бублик — о победе в Галле: «После прошлого Уимблдона я был близок к тому, чтобы все бросить»

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Галле — 6:3, 7:6 (7:4).

«Тяжело говорить. После прошлого Уимблдона и до этого лета у меня был очень тяжелый период. Я был близок к тому, чтобы все бросить, потому что теннис не приносил мне удовольствия. Но обещал тренеру, что продолжу тренироваться и после Уимблдона мы примем решение, брать ли перерыв на несколько месяцев. И вот теперь такое происходит. У меня слов нет», — сказал теннисист в интервью на корте.

28-летний Бублик завоевал свой пятый титул на турнирах ATP в карьере.

На Уимблдоне-2024 Бублик уступил в третьем круге американцу Томми Полу со счетом 6:3, 6:4, 6:2.