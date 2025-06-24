Александр Бублик и Франсиско Комесанья сыграют в первом круге турнира в Истборне 24 июня

Казахстанский теннисист Александр Бублик должен был сыграть с аргентинцем Франсиско Комесаньей в первом круге турнира ATP в Истборне (Англия) во вторник, 24 июня. Начало — после 16.00 по московскому времени. Перед матчем стало известно, что Бублик снялся с турнира.

Смотреть прямые трансляции турниров ATP с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом игр по геймам и результатом можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».