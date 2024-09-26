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Александр Бублик — Флавио Коболли: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Бублик сыграет с Коболли в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине 26 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Бублик.
Фото Reuters

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с итальянцем Флавио Коболли в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине в четверг, 26 сентября. Матч пройдет на Бриллиантовом корте Национального теннисного центра. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Бублик — Коболли с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

Турнир ATP 500 в Пекине стартовал 26 сентября и завершится 2 октября. Действующий чемпион — итальянский теннисист Янник Синнер.

27-летний Бублик — 26-я ракетка мира. 22-летний Коболли занимает 32-е место в мировом рейтинге.

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Александр Бублик
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