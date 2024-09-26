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Сегодня, 18:50

Бублик проиграл Коболли на турнире в Пекине, итальянец сыграет с Котовым

Руслан Минаев
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Представляющий Казахстан Александр Бублик уступил итальянцу Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине — 6:4, 1:6, 6:7 (4:7).

Матч длился 2 часа 6 минут.

32-я ракетка мира встретится с россиянином Павлом Котовым во втором круге.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Флавио Коболли (Италия) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Иржи Легечка (Чехия) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:4), 6:2

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3

Теннис
Александр Бублик
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