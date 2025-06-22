Теннис
22 июня, 16:40

Бублик выиграл первый сет у Медведева в финале турнира в Галле

Сергей Ярошенко
Александр Бублик.
Фото AFP

Представитель Казахстана Александр Бублик выиграл первый сет у россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Галле — 6:3.

Партия продлилась 30 минут.

На счету Бублика 5 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. Медведев сделал 3 эйса, не совершил ни одной двойной ошиби и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Ранее теннисисты шесть раз встречались друг с другом в АТР-туре, во всех матчах побеждал Медведев.

Александр Бублик и&nbsp;Даниил Медведев.

Теннис
Александр Бублик
Даниил Медведев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Энди Энди

    Бублик!!! С победой!!!

    22.06.2025

  • Иван Л.

    С блеском!

    22.06.2025

    • Даниил Медведев — Александр Бублик: трансляция финала турнира ATP в Галле

    Бублик обыграл Медведева в финале турнира в Галле

