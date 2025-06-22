Бублик выиграл первый сет у Медведева в финале турнира в Галле

Представитель Казахстана Александр Бублик выиграл первый сет у россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Галле — 6:3.

Партия продлилась 30 минут.

На счету Бублика 5 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. Медведев сделал 3 эйса, не совершил ни одной двойной ошиби и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Ранее теннисисты шесть раз встречались друг с другом в АТР-туре, во всех матчах побеждал Медведев.