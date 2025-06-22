Бублик обыграл Медведева в финале турнира в Галле
Представитель Казахстана Александр Бублик победил россиянина Даниила Медведева в финале турнра в Галле — 6:3, 7:6 (7:4).
Матч продлился 1 час 23 минуты.
На счету Бублика 11 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Медведев сделал 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Для 28-летнего Бублика это пятый титул на турнирах ATP в карьере. Ранее теннисисты шесть раз встречались друг с другом в АТР-туре, во всех матчах побеждал Медведев.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 522 220 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Александр Бублик (Казахстан) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 7:6 (7:4)
