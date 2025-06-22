Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

22 июня, 17:32

Бублик обыграл Медведева в финале турнира в Галле

Сергей Ярошенко
Александр Бублик.
Фото AFP

Представитель Казахстана Александр Бублик победил россиянина Даниила Медведева в финале турнра в Галле — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продлился 1 час 23 минуты.

На счету Бублика 11 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Медведев сделал 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Для 28-летнего Бублика это пятый титул на турнирах ATP в карьере. Ранее теннисисты шесть раз встречались друг с другом в АТР-туре, во всех матчах побеждал Медведев.

Александр Бублик и&nbsp;Даниил Медведев.Медведев упустил шанс на первый титул за 25 месяцев. Бублик рыдал после победы в финале в Галле

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Александр Бублик (Казахстан) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 7:6 (7:4)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Александр Бублик
Даниил Медведев
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
Хачанов и Рублев упустили титул в парном финале Пекина. Не справились с победителями Открытого чемпионата Австралии
Хачанов и Рублев проиграли Хелиовааре и Паттену финале парного турнира в Пекине
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • novick

    Бублик отправил Медведева с баранкой.

    23.06.2025

  • rusfеd 2.0

    выход хотя бы в четвертьфинал для нынешнего Медведева уже будет успехом ) но если повезет с сеткой - и на пути не попадутся Алькарас с Зиннером, то возможен и полуфинал. всё-таки условных Зверева и Фритца он переборет

    23.06.2025

  • miker65

    Дружище, 45-ые ракетки мира Уимблдон еще никогда не выигрывали...

    23.06.2025

  • miker65

    Дружище, ты забыл короля укорочек - Ваню Лендла. По мне Ваня превосходит всех, включая Карася в этом компоненте игры.

    23.06.2025

  • miker65

    Дружище, Санёк в 1-м круге легко может вылететь. Попадет на какого-нибудь Фонсеку и гудбвй Ланден-таун...

    23.06.2025

  • miker65

    Дружище, а далекий - это понятие растяжимое... Ты имеешь ввиду 5-ый круг или еще выше?

    23.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    Россия именно так и действует всех вам благ

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Синнера обыграть - не фунт изюма съесть.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Закончит карьеру теннисиста - велком.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Чего ее позорить, сама рада. В моей коллекции - слово "корридор". А недавно некто поздравил "с празником".

    22.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    3. В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права.

    22.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    в договоре

    22.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Где можно прочитать это???

    22.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    в договоре сказано...в случае нападения на одну из сторон не оказывать содействие и поддержку напавшему Россия не оказывает поддержку США и осуждает бомбардировки американцами трех ядерных оьектов

    22.06.2025

  • Dexterous

    Элина Гаэля там мучает скорее всего. ему бы в танцоры.

    22.06.2025

  • fell62

    ещё не вечер , Каспийкая флотилия под парами ...

    22.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Ты читать умеешь????.....кокошник поправь и читай внимательно.....россия бросила иран....ссыт....понял???

    22.06.2025

  • Sinaron

    Мыкола, глисты в твоей укропской голове )))

    22.06.2025

  • Dexterous

    Справедливый результат. Надо быть честным - за 1 час 23 минуты проигрыш в финале это показатель нереальной формы Александра. Синнер не даст соврать!

    22.06.2025

  • Skorz

    )))

    22.06.2025

  • fell62

    кто с вами шароварниками что то подписывал , только мелкобриты, чтобы разлахматить)))

    22.06.2025

  • Nick280881

    Фактор покрытия сыграл ключевую роль. До этого они встречались на харде и грунте. Трава максимально подходит для игры Бублика. Жаль конечно, что не удалось победить. В случае победы Даниил обходил бы Руне в рейтинге и был бы посеян в Топ-8 на Уимблдоне.

    22.06.2025

  • объективный Артём =)

    Это не позор. Это обс?р)

    22.06.2025

  • объективный Артём =)

    Фиг знает, мне кажется Сане важнее. Для Даниила выигрыш ничавой не поменял бы принципиально. А Бублик хоть впомнит, шо теннис не ток бабки приносит, но и радость)

    22.06.2025

  • sergepiter

    Настоящий фашист - это ты. Раз оправдываешь уголовников из ФТР. Или Тарпищев тебе долю заслал с ворованных денег на поддержку Рыбакиной и Бублика?

    22.06.2025

  • Спринт

    какой то дундучек в соплях пыжется .. якобы "пояснять" .. Насмешил сопля .. поучай тещу не писать криво на кошку ..

    22.06.2025

  • Sukkulent

    Оба проживают в Монте-Карло, поэтому по-соседски разобрались.

    22.06.2025

  • Иван Берлиоз

    Медведев в берлоге Монако почешешься.......

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    С тарелкой вместо чашки - так вернее будет сказать.

    22.06.2025

  • Landy

    мне кажется, ему абсолютно пофигу. Просто кайфует от процесса. Результат вторичен

    22.06.2025

  • Дядюшка Зиан

    Бублик максимум дойдет до четвертого круга. Одно дело три сета,другое пять...

    22.06.2025

  • Pol Pol

    Даже ГДРовскую бранзулетку и на ту ... не сподобился .... Бублик забрал ! Ну и что же Медвидю ? Дырка от бублика ? Похоже, что так.

    22.06.2025

  • quarktrue

    Медведев миновал пору своего лучшего тенниса. Дальше - только вниз Увы. А Бублик еше поиграет, но он очень неустойчив: сегодня густо, завтра пусто.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я умею слышать. Еще раз извини за назойливость.

    22.06.2025

  • nikola mozaev

    Всё верно: на данный момент Александр Бублик - гражданин Казахстана и на турнирах представляет именно Казахстан.

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    Дим, у меня настроение плохое.

    22.06.2025

  • @CSKA@

    бублик молодец ,веселее и интереснее смотреть его, а как он ругается матом ! надеюсь станет 1й ракеткой скоро

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Прости, что отвлек.

    22.06.2025

  • dedpihto59

    Заслужил :trophy::thumbsup::muscle::bangbang:?

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    "...душно мне с тобой, Каифа."

    22.06.2025

  • Arturo

    Дырку от Бублика а не Медведева ты получишь))))

    22.06.2025

  • Из Алматы

    Хм, ваша же цитата выше: "Быдло - оскорбляя других, ты оскорбляешь себя ! Но что с тупым валенком говорить !" ;)

    22.06.2025

  • fonkom

    Всё совсем не так. Сегодня больше болели за Бублика, т.к. он не был фаворитом. А вчера, в Германии, в матче против немца Зверева, симпатии зрителей были поровну. Впрочем, кому я это поясняю))

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Мне нравится наш разговор. Я сказал. Твоя очередь.

    22.06.2025

  • Иван Берлиоз

    Бублик-достоин уважения! Молодец!

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    Слушай, чего ты крутишь всё вокруг да около. Да и не Золотая рыбка я.

    22.06.2025

  • Спринт

    Казахо-русс накрячил "последнего русского" в виде идиото из Монако. Все зрители на трибуеах болели, сугубо против идиото из Монако, которого освистывают все любители тенниса на всех кортах теннисного мира.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Могу. Если я выиграю - исполнишь мое желание ( гадости не планирую). Каков будет твой положительный ответ?

    22.06.2025

  • Паснаход

    лошок монакский давно с ярмарки едет

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    Если, если... внятное можешь?.. А то везде одни буквы. Пари так не заключают.

    22.06.2025

  • hant64

    Да при чём здесь эйфория? Я никогда не болел за Бублика, и то, как он выступит на УИМе, мне абсолютно фиолетово. Просто не особо вижу, кто его на траве так уж сильнее, чтобы с уверенностью сказать, что уберёт Бублика. Сейчас половину сета посмотрел финала в Лондоне, Алькарас не скажу, что сильно грозен на траве, не зря два сета с ним на равных играл Легечка.

    22.06.2025

  • fonkom

    А почему ты меня считаешь дураком? На основании чего такой вывод? Ну просто любопытно)) Просто потому, что моё мнение отличается от твоего и оно аргуметировано?

    22.06.2025

  • Vitali Knaz

    Всё по игре,но коммент прямо из задницы

    22.06.2025

  • Archon

    Медведев в последний год - сильно нервничает. И это ему мощно вредит. Губерниев прям вывел его в "лучшие спортсмены России"-2025, но,по-моему, это не так..

    22.06.2025

  • fonkom

    Микки, тебя никто не оскорбляет. Тебе просто пишут правду про тебя.

    22.06.2025

  • fonkom

    На "вы" - если оппонент уважаемый. Судя по тому, что ты написал - уважать не за что. Во-первых, Медведев был абсолютно спокоен, и это говорит о том, что ТЫ высказываешь мнение, не посмотрев матч. Во-вторых, Медведев имеет гражданство РФ, а где жить - любой свободный человек выбирает сам.

    22.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Бублик оставил Даню с баранкой.

    22.06.2025

  • Sinaron

    Ты тупой беженец.

    22.06.2025

  • Sinaron

    Мыкола, ты горилки перепил?

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Чего вы хотите, меркантильный человек? Я предложил пари из любви к теннисному искусству. Сашку прет - видно невооруженным глазом. Если в первых кругах в пятисетовики не влезет, может покуситься и "на Вильяма нашего, Шекспира". Короче - восьмушка или четвертушка.

    22.06.2025

  • Иван Л.

    Ну отбиваться пытался и подавал. А вот игровых идей у него не было никаких. Так что в плане инициативы - да, вполне можно сказать, что стоял курил.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Саша не любит работать, а любит творить. Закончится полет - закончатся победы.

    22.06.2025

  • fonkom

    Ты, Микки Маус, чувствуется, большой специалист по бояре!

    22.06.2025

  • Sinaron

    Мыкола, отползай потихоньку.

    22.06.2025

  • fonkom

    Ты матч смотрел? Судя по всему нет, это слишком сложно и утомительно для тебя)

    22.06.2025

  • Landy

    Саша - игрок настроения. Если с той ноги встанет утром, то может далеко пройти. Если не с той, то и в первом круге вылетит

    22.06.2025

  • fonkom

    Идиот - это не Даня, а ты. А гимн не играл. Пустобрех тупой.

    22.06.2025

  • Arturo

    Медведев истеричка)))

    22.06.2025

  • Черемисин57

    Браво, Бублик! Обыграл на турнире всех сеянных, в том числе и первую ракетку мира Синнера!! Хочется пожелать ему выиграть открытый чемпионат Англии!!! Дерзай, Бублик!

    22.06.2025

  • Viktor Freond

    что-то на украинскую не похоже

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Согласен. Я имел в виду Элину - для перезапуска Гаэля (относительную, конечно).

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    О чём? Ты не предложил ничего.

    22.06.2025

  • Иван Л.

    Чувства мяча волшебное, конечно, ну как вот на сет-боле Медведя укоротил!!! :clap: Ну наглец просто)

    22.06.2025

  • Landy

    Я казах, и тоже не считаю его казахом. Он казахстанец и он наш. После просмотра недавнего видео про него на Ютубе, еще больше зауважал. Достойный парень, открытый, честный, искренний. Побольше бы таких не казахов! )))

    22.06.2025

  • fonkom

    Ага, я читал этот фрагмент.

    22.06.2025

  • Sinaron

    Островное животное, отползай потихоньку в сторонку.

    22.06.2025

  • Viktor Freond

    Бублик же женат и ребенок есть

    22.06.2025

  • rake

    говорил же Саня заберет титул

    22.06.2025

  • IQ-87%

    Ну все-квест выполнен -не осталось ни одного

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Значит, договорились?!

    22.06.2025

  • Вячеслав Барац

    а счет на табло,и счет по игре именно в Сегодняшнем матче!! Именно Саня был сегодня сильнее,упорнее,просто лучше,чем Даня...а кто играет как Макинрой,или Лендл,или Беккер,это уж кто кому нравится....Как то так....

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я смотрел его интервью Вите Кравченко. Там - как раз об этом - он назвал топ-20 роботами, заточенными на цель и кладущими на это отказ от жизни.

    22.06.2025

  • fonkom

    Да, для низкого посева жребий суперважен! Хотя, думаю, что все топы не будут рады ранней встрече с Бубликом.

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    Два матча максимум.

    22.06.2025

  • Черемисин57

    Ярошенко простительно, он украинец по национальности! А вот министр просвещения РФ Кравцов русский, судя по фамилии!! Поздравляя детский лагерь Артек с юбилеем, написал слово Праздник без буквы Д!!! С Празником, вот это настоящий ПОЗОР!

    22.06.2025

  • Sinaron

    Мыкола, срочно беги!

    22.06.2025

  • Viktor Freond

    ну, тут и от жребья зависит многое, хотя может убрать и любого, может и в 1/8 лучше с Синнером сыграть

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Может, заключим пари? :slight_smile:

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    Конечно может, пару раз в яблочко.

    22.06.2025

  • Sinaron

    Вполне предсказуемо гатчинский парень победил стоячего монегаска.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Чем-то Саша напоминает мне ренессанс Григора двухлетней давности. При том, что ему еще даже не 30. Жаль, что Бублик - человек настроения, как любой артист (Монфис не даст соврать, к тому же у него нет своей Элины). Пусть подольше его посещает вдохновение, приятно смотреть.

    22.06.2025

  • fonkom

    По уровню игры на этом турнире - обязан выходить. Если будет в такой же форме. А то вдруг загуляет? Видели, как он после матча от души пил призовое шампанское?))

    22.06.2025

  • рustot

    стыдоба...

    22.06.2025

  • Viktor Freond

    Посмотрим ещё на жеребьевку, какая-то интрига есть, вот таких как Бублик туру не хватает, вот стрелков таких, приятно что есть такие.

    22.06.2025

  • nikola mozaev

    Надеюсь, что пошуметь на Уимблдоне способны оба наших парня. Ну не считаю я Бублика казахом...

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    Я не написал что плохо, не надо. Он просто в сторонке постоял.

    22.06.2025

  • Вячеслав Барац

    Красавец,Александр!!Красивая игра,заслуженная победа!!Гештальт закрыт!!! Так держать и на Уимблдоне!!Удачи!!

    22.06.2025

  • рustot

    Саша красавчик. Побил Клостебол и заслуженно взял кубок

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В просторечьи - четвертьфинал.

    22.06.2025

  • nikola mozaev

    Посмотрим. Трава - это то покрытие, на котором Бублик может стрельнуть.

    22.06.2025

  • fonkom

    Четвертушка - это четвертьфинал или четыре остается?))

    22.06.2025

  • Osokin L

    прям как ты и предсказывал

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ваш бы скептицизм да Президенту в уши.

    22.06.2025

  • Николай Шибаев

    Бублик играл и думал,Медведев играл как всегда ,прямо на ракетку в центр Бублику,придумать не сумел другого.

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    Эйфория? По-моему напрасно.

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    Да ладно, максимум пару кругов.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А не выйдет ли Бублик в четвертушку Уимблдона?

    22.06.2025

  • krinf15

    Писал исключительно по двум предыдущим матчам Дани... )))

    22.06.2025

  • fonkom

    И за счёт полной концентрации)

    22.06.2025

  • Николай Шибаев

    Он,Бублик,может в нужный момент прибавить и читал ,читал игру Медведева.

    22.06.2025

  • hant64

    Да, Бублик за два дня закрыл два гештальта - впервые обыграл и Хачанова, и Медведева.

    22.06.2025

  • Иван Л.

    И засчёт атак в противоход, когда до последнего мгновенья умело скрывал направление атак

    22.06.2025

  • TokTram_

    Не Даниил плохо сыграл. Бублик был шикарен.

    22.06.2025

  • rusfеd 2.0

    нууу, Зверев когда-то был очень хорош. А Бублику еще надо хотя бы раз дойти до финала ТБШ с его пятисетовыми матчами, которые он ненавидит ) Да, теоретически может закрыть кого угодно, но более сложная для него задача - заставить себя закрыть сразу несколько человек на протяжении длительного турнира

    22.06.2025

  • инок

    У Бублика тот самый турнир когда получается буквально всё! Удачи ему и на Уимблдоне...

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Карлитос Легечку бодает. В Лондоне. Не до пустяков.

    22.06.2025

  • hant64

    Да там по всем показателям Бублик лучше выглядел, и то, что Медведев проиграл несколько ключевых розыгрышей - не случайность, а закономерность в этом матче.

    22.06.2025

  • TokTram_

    И - за счёт подач

    22.06.2025

  • Кот-матрос

    Заслужил 100% Бублик! У Медведева и шансов не было, полу-шанс был на сетболе, и всё. Игра у сетки - супер у Сашки! А Медведев просто не умеет правильно ракетку подставлять. И в целом Даниил был просто наблюдателем. -------------- А насчёт шансов на Уимблдоне, то у Бублика их максимум на 2-3 матча. Собраться на 7 матчей и выиграть их... ну не представляю, как он сможет это. А у Даниила и того не предвидится.

    22.06.2025

  • емен

    Игру не видел , но Бублик заслужил титул, здесь он уже побеждал , да и то что он выбил Синнера уже говорит о многом и было бы обидно уступить в финале ! А для Медведева это лучший результат в этом году, и за это спасибо ! Будем надеятся что у Дани это просто всплеск, а прогресс в текущем сезоне.

    22.06.2025

  • TokTram_

    В пятисетовиках, на длинной дистанции, Бублик - не фаворит.

    22.06.2025

  • fonkom

    Однозначно! Король дрлп-шотов Алькарас "умер", да здравствует новый король!)

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Почему же - черный? Этот юмор у нас в песнях воспет.

    22.06.2025

  • TokTram_

    Сплошь и рядом такое в теннисе. Тем более - на траве.

    22.06.2025

  • Viktor Freond

    Интересен Бублик, если такую игру будет показывать, всё может, даже кажется лучше Зверева в его пики.... Закрыть в теории может и Алькараса и Синнера с Новаком

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Дроп-шоты стали его визитной карточкой.

    22.06.2025

  • Иван Л.

    Таким собранным и серьёзным и даже спокойным он, наверное, ни разу в жизни не был

    22.06.2025

  • hant64

    Если способен Синнера на траве убирать, то даже не такой уж и теневой, скорее из очевидных.

    22.06.2025

  • krinf15

    Чёрный юмор (под стать настроению!): без крови из носа нет победы! )))

    22.06.2025

  • Ратислав

    Ярошенко, учи русский язык. Ты же, паразит, на всю страну пишешь! Не позорь газету... Ну как можно ЖУРНАЛИСТУ написать так: "Александр Бублик выиграл россиянина Даниила Медведева"??? Медведев что, медаль? Кубок? Денежный приз??? Он либо выиграл У Медведева, либо обыграл Медведева. Позорище СЭкса....

    22.06.2025

  • TokTram_

    Бублик был сегодня просто бесподобен. Хотя во втором сете похуже сыграл и даже дал шанс Даниилу, подарив сетбол. Но так же спокойно забрал его укороченным. Сегодня бы у Бублика никто не выиграл.

    22.06.2025

  • Як Цидрак

    Просрать за 180 секунд. Смотрите 2-х серийный худ.фильм, в гл. роли Д.Медведев (теннисист).

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Никаких ЭПО. Мы - за чистый спорт (насколько это возможно).

    22.06.2025

  • fonkom

    Поздравляю Бублика! Молодец! Что удивительно, выиграл не за счёт подач, а за счёт сумасшедших приёмов в линию! Даниила особенно не в чем упрекнуть, играл хорошо, кроме двух розыгрышей на тайбрейке. Но Бублик лучше) upd: и укороченные, конечно))

    22.06.2025

  • hant64

    Переливание сделать. Но не ЭПО ни в коем случае).

    22.06.2025

  • nikola mozaev

    Его укороченные на траве - это бомба! Бублик рулит.

    22.06.2025

  • Бен Ричардс

    Здесь уже как-то остроумно заметили, но повторюсь, очень к месту. "Это последний русский", которого наконец-то обыграл "Баранкин".

    22.06.2025

  • krinf15

    Вот и серии конец, Так что Бублик - молодец!

    22.06.2025

  • Иван Л.

    Браво Художнику тенниса! Во всём был лучше, до мелочей. У Медведя оказалось не чего предложить сопернику. Только подача спасала. И в обороне не читал он Сашку. Всё по делу.

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    У него крови мало.

    22.06.2025

  • nikola mozaev

    Нужно порадоваться за Бублика: Саня был очень хорош на этой неделе. Бублик - теневой фаворит Уимблдона, по моему скромному мнению.

    22.06.2025

  • Садовник

    Бублика с победой. Хорошо размялись парни перед Уимблдоном.

    22.06.2025

  • oleg.bob

    Эх, досада... Но уже лучше!

    22.06.2025

  • hant64

    4:1 вести на тайбрейке, и проиграть потом шесть мячей - ну никто не скажет, что Бублик не был сильнее в этом матче, всё по делу. Сане - респект, Даньке - тренироваться ещё больше)).

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Боб Марли из Казахстана явил миру новую сущность.

    22.06.2025

  • krinf15

    Увы, Даня сам кузнец своего поражения - необъяснимый провал в восьмом гейме первого сета и на тай-брейке второго, стоили ему упущенного титула! (((((

    22.06.2025

  • Николай Шибаев

    Впервые Бублик выиграл у Медведева.Более того,победил своим разнообразием в игре,вызывая восторг трибун.

    22.06.2025

  • rusfеd 2.0

    Бублик здесь был великолепен. Не только надругался над первой ракеткой мира, но показал редкую для него стабильность и концентрацию на игре на протяжении всего турнира. Медведев в финале проиграл, но его игра впервые за долгое время внушает оптимизм. Он наконец-то начал более-менее надежно подавать. Можно надеяться на далекий проход на предстоящем Вимбильдане

    22.06.2025

  • Энди Энди

    Рыбакина тоже умеет, не надо все лавры отдавать Дане))

    22.06.2025

  • kolos249

    Бублик оказался слишком твёрдым, не по зубам нейтральному.

    22.06.2025

  • Седой конь

    Тем более!

    22.06.2025

  • TomCat

    Сегодня Бублик играл гораздо лучше. С заслуженной!

    22.06.2025

  • инок

    Бублика с победой! Он заслужил её. Молодец.

    22.06.2025

  • Viktor Freond

    4-1 было

    22.06.2025

  • Седой конь

    Вести 4-3 на тайбрейке и слить подряд 4 разыгрыша - так только Медведев умеет.

    22.06.2025

  • Zohr Vad

    Бублик был сильней в этой игре. Проходили сумасшедшие укороченные. Шла первая подача за 195/200км.. Рисковал и выходил с 0:30 на своей. Заслуженно победил на турнире. Саша - молодец, с Победой!!! И входом в ТОР 30! Дане не опускать нос, тренироваться дальше. Очень понравилась моральная сторона в игре Дани. Без нервов, срывов и .....не хороших поступков. Держал концентрацию до конца.

    22.06.2025

  • Viktor Freond

    Арифметика сработала, что серия должна была завершиться

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Бублик расслабил булки и зажал Октопуса. Пардон, за мой французский...

    22.06.2025

  • Энди Энди

    Бублик ну молоток!!!

    22.06.2025

    • Бублик выиграл первый сет у Медведева в финале турнира в Галле

    Медведев пожелал Бублику совершить сенсацию на Уимблдоне

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости