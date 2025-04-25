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Александр Бублик — Алексей Попырин: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Мадриде

Бублик сыграет с Попыриным во втором круге турнира в Мадриде 25 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Бублик.
Фото Reuters

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным во втором круге турнира в Мадриде в пятницу, 25 апреля. Время начала — ориентировочно в 13.10 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Бублик — Попырин с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Бублик — 75-я ракетка мира. 25-летний Попырин занимает 26-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 3-0 в пользу австралийского теннисиста.

«Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион турнира — Андрей Рублев.

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Теннис
Александр Бублик
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