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Сегодня, 16:13

Бублик обыграл Попырина и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик победил австралийца Алексея Попырина во втором круге «мастерса» в Мадриде — 6:4, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

В третьем круге Бублик встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 7).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан) — Алексей Попырин (Австралия, 25) — 6:4, 7:6 (7:4)

Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) — 7:6 (7:5), 6:4

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Артюр Фис (Франция, 13) — 7:6 (7:4), 6:4

Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Гарольд Майо (Франция, Q) — 6:3, 6:4

Теннис
Александр Бублик
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