166-я ракетка мира Молчан стал полуфиналистом турнира в Мюнхене
Словацкий теннисист Алекс Молчан вышел в полуфинал турнира в Мюнхене.
166-я ракетка мира в четвертьфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова, занимающего 39-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 19 минут.
Молчан за выход в финал сыграет с американцем Беном Шелтоном.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open by Bitpanda
Призовой фонд 2 561 110 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алекс Молчан (Словакия, Q) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 6:4
Новости