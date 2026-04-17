166-я ракетка мира Молчан стал полуфиналистом турнира в Мюнхене

Словацкий теннисист Алекс Молчан вышел в полуфинал турнира в Мюнхене.

166-я ракетка мира в четвертьфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова, занимающего 39-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 19 минут.

Молчан за выход в финал сыграет с американцем Беном Шелтоном.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by Bitpanda

Призовой фонд 2 561 110 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алекс Молчан (Словакия, Q) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 6:4