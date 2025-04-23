Бублик выиграл в первом круге турнира в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл Алекса Микельсона из США в первом круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Встреча продлилась 1 час 47 минут. На счету Бублика 11 эйсов, 3 двойных ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 8. Микельсон сделал 2 эйс и реализовал 1 брейк-поинт из 9.

Во втором круге Бублик встретится с Алексеем Поныриным из Австралии.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Алекс Микельсен (США) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)