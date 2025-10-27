Бергс стал соперником Синнера по второму кругу турнира в Париже

Бельгийский теннисист Зизу Бергс победил американца Алекса Микельсена на старте турнира в Париже.

Встреча длилась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:2 в пользу Бергса.

Во втором круге «мастерса» бельгиец, занимающий 41-е место в мировом рейтинге, сыграет против 2-й ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

