Бергс стал соперником Синнера по второму кругу турнира в Париже
Бельгийский теннисист Зизу Бергс победил американца Алекса Микельсена на старте турнира в Париже.
Встреча длилась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:2 в пользу Бергса.
Во втором круге «мастерса» бельгиец, занимающий 41-е место в мировом рейтинге, сыграет против 2-й ракетки мира итальянца Янника Синнера.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
