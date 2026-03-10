Фритц проиграл Микельсену в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Американский теннисист Алекс Микельсен победил своего соотечественника Тэйлора Фритца в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 7:6 (8:6).
21-летний Микельсен (44-й номер мирового рейтинга) выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его 28-летнего соперника (7-я ракетка мира) 12 подач навылет, 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 8).
В четвертом круге Микельсен сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 11) — Себастьян Баэс (Аргентина).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Микельсен (США) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)
Новости