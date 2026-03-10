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10 марта, 05:02

Фритц проиграл Микельсену в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Павел Лопатко

Американский теннисист Алекс Микельсен победил своего соотечественника Тэйлора Фритца в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 7:6 (8:6).

21-летний Микельсен (44-й номер мирового рейтинга) выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его 28-летнего соперника (7-я ракетка мира) 12 подач навылет, 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 8).

В четвертом круге Микельсен сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 11) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Микельсен (США) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)

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Тэйлор Фритц
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