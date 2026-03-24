Микельсен обыграл Табило в третьем круге турнира в Майами

Американский теннисист Алекс Микельсен победил чилийца Алехандро Табило в матче третьего круга турнира в Майами — 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа. 21-летний Микельсен (40-й номер мирового рейтинга) выполнил 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 9 брейк-поинтов. На счету его 28-летнего соперника (41-я ракетка мира) 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 9.

Следующим соперником Микельсена станет победитель пары Янник Синнер (Италия, 2) — Корантен Муте (Франция, 30).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Микельсен (США) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 6:3, 6:4

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