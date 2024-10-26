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Хачанов сыграет с Де Минауром в полуфинале турнира в Вене

Евгений Козинов
Корреспондент
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур одержал победу в четвертьфинале турнира в Вене. В трех сетах он победил чеха Якуба Меншика — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. 25-летний австралиец 3 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 15 подач навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 4).

В полуфинале австралиец сыграет против россиянина Карена Хачанова.

Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 470 310 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — Якуб Меншик (Чехия, Q) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Теннис
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